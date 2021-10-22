На Прикарпатье рецидивист зарезал военнослужащего

На Прикарпатье 41-летний мужчина убил 24-летнего бойца Вооруженных сил Украины, который приехал из зоны проведения Операции объединенных сил на празднование дня рождения своей матери.

Мужчина с друзьями, среди которых было две девушки, выходили из круглосуточного магазина, где злоумышленник толкнул потерпевшего.

Между ними завязалась словесная перепалка, в ходе которой ветерану было нанесено ножевое ранение в область сердца.

— Ребенок приехал в отпуск к своей маме на день рождения. Просто хотел поздравить свою маму. Нападающий толкнул Василия. Он попросил извиниться, на что злоумышленник заявил, что он сидевший. На это Василий ответил, что он АТОшник и предложил разойтись полюбовно. Это нападавшего не устроило, и он ударил Василия прямо в сердце, — заявил родственник погибшего Василий Гереджук.

Агрессивный прохожий сразу же скрылся с места происшествия, тогда как его жертва смогла пройти лишь несколько метров, а затем рухнула на ступеньки.

Мужчину госпитализировали, однако в больницу его привезли уже в состоянии клинической смерти. Через 25 минут врачи смогли его реанимировать.

За жизнь ветерана боролись девятнадцать часов: пока делали операцию — его сердце останавливалось пять раз, однако, когда оно остановилось в шестой – врачи больше не смогли его запустить.

Полиция смогла идентифицировать убийцу в считанные минуты, а уже спустя час он был задержан по месту жительства. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.