На Прикарпатті рецидивіст зарізав військовослужбовця

На Прикарпатті 41-річний чоловік убив 24-річного бійця Збройних сил України, який приїхав із зони проведення Операції об’єднаних сил на святкування дня народження своєї матері.

Чоловік із друзями, серед яких було двоє дівчат, виходили з цілодобового магазину, де зловмисник штовхнув потерпілого.

Між ними зав’язалася словесна перепалка, під час якої ветерану було нанесено ножове поранення в область серця.

– Дитина приїхала у відпустку до своєї мами на день народження. Він просто хотів привітати свою маму. Нападник штовхнув Василя. Він попросив вибачитися, на що зловмисник заявив, що він сидів. На це Василь відповів, що він АТОшник і запропонував розійтися полюбовно. Це нападника не влаштувало, і він ударив Василя просто в серце, – заявив родич загиблого Василь Гереджук.

Агресивний перехожий одразу ж зник із місця події, тоді як його жертва змогла пройти лише кілька метрів, а потім впала на сходи.

Чоловіка госпіталізували, проте в лікарню його привезли вже у стані клінічної смерті. Через 25 хвилин лікарі змогли його реанімувати.

За життя ветерана боролися дев’ятнадцятій годині: поки робили операцію – його серце зупинялося п’ять разів, проте, коли воно зупинилося в шостий – лікарі більше не змогли його запустити.

Поліція змогла ідентифікувати вбивцю в лічені хвилини, а вже через годину він був затриманий за місцем проживання. Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.