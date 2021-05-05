В Теребовле на Тернопольщине задержали 24-летнего парня, который нанес смертельные ножевые ранения одному из нападавших. В ту ночь в его дом ворвалась группа мужчин, которые хотели напасть на мать парня.

Инцидент произошел на Пасху, вечером 2 мая. На местную дискотеку приехала компания из села Ивановка.

Парни употребляли алкоголь, и вскоре из-за странного поведение 24-летний местный житель, ветеран АТО, сделал им замечание.

Именно это и спровоцировало конфликт между мужчинами. Пытаясь мирно уладить спор, парень решил пойти домой, где его ждала мать.

Следствием было установлено, что компания из соседнего села выследила дом парня. Мужчины ворвались в его двор, вырвали дверные ручки и даже выбили дверь.

— О непрошеных гостях он сообщил на линию 102 и после этого сразу вышел к дебоширам с ножом. Однако, когда началась толкотня, парень случайно ударил ножом одного из нападавших. Ранение оказалось смертельным, — рассказал начальник местного отделения полиции Андрей Купчак.

Потерпевший, убегая из дома, умер от потери крови.



















Шестеро против одного: под Тернополем ветеран АТО убил одного из нападавших, защищая мать / 5 фотографий

Уже на следующее утро 24-летний ветеран АТО признался в содеянном. Установлено, что на момент нападения он был трезв.

Уголовное производство открыто по ст. 118 (Умышленное убийство при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания преступника) УК Украины.

Суд уже избрал парню мера пресечения — на время следствия он будет находиться под круглосуточным домашним арестом.

Избиение ученика в Тернополе

В начале марта в Тернополе учительница гимназии избила семиклассника на глазах детей. Причиной этого могли стать оскорбительные слова в адрес педагога.

Несмотря на то, что родители пострадавшего семиклассника не стали писать заявление на учительницу, уже через несколько дней после инцидента была уволена из школы.

Сотрудники ювенальной превенции Тернопольского районного управления полиции проводят проверку по всем имеющимся фактам.

Источник: Досье 102