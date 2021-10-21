Прошел обучение у боевиков на Донбассе: на Виннитчине задержали агента ФСБ

В Винницкой области контрразведка задержала агента ФСБ России, участвовавшего в боевых действиях на Донбассе в составе незаконных вооруженных формирований так называемой ЛНР.

Следователи СБУ также установили, что этот украинец прошел боевое обучение в составе диверсионно-разведывательной группы на оккупированной территории Луганской области под руководством бывшего сотрудника ФСБ с позывным Дикий.

Вскоре шпион переехал на контролируемую Украиной территорию — для выполнения разведывательных задач от российских кураторов.

Задержанному объявлено подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (Участие в террористической организации).

Теперь решается вопрос об избрании меры пресечения. Досудебное следствие продолжается.