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Валентина Летяк |

Пройшов вишкіл у бойовиків на Донбасі: на Вінниччині затримали агента ФСБ

На Вінничинні затримали агента ФСБ

У Вінницькій області контррозвідка затримала агента ФСБ Росії, який брав участь у бойових діях на Донбасі у складі незаконних збройних формувань так званої ЛНР.

Слідчі СБУ також встановили, що цей українець пройшов бойовий вишкіл у складі диверсійно-розвідувальної групи на окупованій території Луганської області під керівництвом колишнього співробітника ФСБ з позивним Дикий.

Згодом шпигун переїхав на контрольовану Україною територію – для виконання розвідувальних завдань від російських кураторів.

На Вінничинні затримали агента ФСБ

Затриманому оголошено підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 111 (Державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (Участь у терористичній організації).

Тепер вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Досудове слідство триває.

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Джерело: СБУ

Фото: СБУ

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