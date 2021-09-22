Покушение на Сергея Шефира у Лесников: все подробности об обстреле авто Шефира

Возле села Лесники Киевской области обстреляли автомобиль помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира. Факты ICTV рассказывают все, что известно о покушении на Шефира, по состоянию на сейчас. Информация обновляется.

Покушение на Шефира у Лесников: что известно

В авто Сергея Шефира стреляли около 10.00 возле села Лесники Киевской области. В авто помощника президента попало более 10 пуль. По данным генерального прокурора Ирины Венедиктовой, стреляли из автоматического оружия калибра 7,62.

Водитель транспортного средства получил ранение, ему оказали первую медицинскую помощь. Сам Шефир не пострадал.

Председатель фракции Слуга Народу Давид Арахамия подтвердил, что у Сергея Шефира не было государственной охраны. Но после инцидента она точно появится.

В каком состоянии раненый водитель

Водитель Шефира получил три пулевых ранения. Несмотря на это, он не остановил авто, а сам самостоятельно доехал до парковки супермаркета.

Уже на месте он вызвал скорую помощь. Сейчас раненый водитель находится в больнице, где ему делают операцию. По словам врачей, его жизни ничего не угрожает.

На обстрел авто Шефира отреагировал Зеленский

Президент Владимир Зеленский отреагировал на обстрел автомобиля Шефира. Сейчас он находится с рабочим визитом в США, но сразу после выступления на сессии Генеральной ассамблеи ООН вернется в Киев.

— Передавать мне привет выстрелами из леса в автомобиль моего друга — это слабость, а вот ответ будет сильным, — сказал президент.

Покушение на Шефира: реакция полиции и что будет с расследованием

Полиция открыла уголовное производство с предварительной квалификацией покушение на убийство двух и более лиц (ст. 115 УК).

На место обстрела авто Шефира у Лесников выехало руководство Национальной полиции, прокуратуры, а также генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Правоохранители ввели специальную операцию Серена, на месте проводят следственные действия. Всех, кто имеет какую-либо информацию о покушении на Шефира, просят сообщать на линию 102.

Военный эксперт Олег Стариков заявил, что в таких случаях расследовать дело нужно за три часа, а затем шансы найти преступника уменьшаются.

— Если через час они не возьмут, то сразу 50%, а через три дня это дело станет “висяком”, как говорят следователи уголовного розыска. Сейчас они работают над сбором показаний свидетелей, затем с вещественными доказательствами… расширяется круг, где возможно сидел стрелок.

По мнению Старикова, обстрел авто Шефира — это не теракт, а “экономические разборки”. Он отметил, если полиции удастся найти место, откуда стрелял злоумышленник, это 50% успеха.

Также Стариков уверен, что стрелок был не один, ведь его кто-то должен был прикрывать. По мнению эксперта, покушение на Шефира осуществляла группа ориентировочно из пяти или шести человек.

Возможные версии

О возможных версиях покушения на помощника президента рассказал председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия.

Он предположил, что такой образом кто-то хотел “передать привет команде” или президенту. Вторая версия — русский след, третья — причастность финансово-промышленных групп, против влияния которых в последнее время усилилась борьба со стороны государства.

Фото обстрела авто Шефира