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Людмила Богданова |

У будинок заступника голови ОП Жовкви кинули коктейль Молотова

Ігор Жовква

У Києві чоловік кинув коктейль Молотова у двір будинку Ігоря Жовкви – заступника голови Офісу президента України Андрія Єрмака.

Його затримали о 4.00 22 жовтня у Дарницькому районі Києва. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Правоохоронці встановили, що затриманим виявився 25-річний чоловік без постійної роботи та місця проживання. Родом він з селища Косарі, Кам’янського району Черкаської області.

Зловмисник зізнався, що знайшов в інтернеті оголошення про замовлення на підпал будинку. З замовником він спілкувався у месенджері Telegram, там він отримав вказівки та адресу будинку.

Зі слів затриманого, за напад на будинок Ігоря Жовкви йому обіцяли винагороду у розмірі $4 тис. Але після того, як відповідну інформацію почнуть розповсюджувати медіа.

Про мотиви замовника зловмисник не знає.

Поліція відкрила кримінальне провадження ч. 2 ст. 194 ККУ (умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу). Фігуранту справи загрожує позбавлення волі на термін від трьох до 10 років.

підпал будинку Ігоря Жовкви
підпал будинку Ігоря Жовкви
підпал будинку Ігоря Жовкви
підпал будинку Ігоря Жовкви
підпал будинку Ігоря Жовкви
підпал будинку Ігоря Жовкви
підпал будинку Ігоря Жовкви
підпал будинку Ігоря Жовкви
підпал будинку Ігоря Жовкви
підпал будинку Ігоря Жовкви
У будинок заступника голови ОП Жовкви кинули коктейль Молотова / 5 фотографий

22 вересня під Києвом було скоєно замах на ще одного представника Офісу президента – Сергія Шефіра. Його автомобіль обстріляли неподалік села Лісники.

Сам Шефір не постраждав, але поранення дістав його водій. Поліція відкрила провадження за ст. 115 КК України – замах на вбивство двох та більше осіб. Подробиці про замах на Шефіра – у матеріалі.

Джерело: Нацполіція

Фото: Офіс президента, СБУ

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