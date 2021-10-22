У Києві чоловік кинув коктейль Молотова у двір будинку Ігоря Жовкви – заступника голови Офісу президента України Андрія Єрмака.

Його затримали о 4.00 22 жовтня у Дарницькому районі Києва. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Правоохоронці встановили, що затриманим виявився 25-річний чоловік без постійної роботи та місця проживання. Родом він з селища Косарі, Кам’янського району Черкаської області.

Зловмисник зізнався, що знайшов в інтернеті оголошення про замовлення на підпал будинку. З замовником він спілкувався у месенджері Telegram, там він отримав вказівки та адресу будинку.

Зі слів затриманого, за напад на будинок Ігоря Жовкви йому обіцяли винагороду у розмірі $4 тис. Але після того, як відповідну інформацію почнуть розповсюджувати медіа.

Про мотиви замовника зловмисник не знає.

Поліція відкрила кримінальне провадження ч. 2 ст. 194 ККУ (умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу). Фігуранту справи загрожує позбавлення волі на термін від трьох до 10 років.

У будинок заступника голови ОП Жовкви кинули коктейль Молотова / 5 фотографий

22 вересня під Києвом було скоєно замах на ще одного представника Офісу президента – Сергія Шефіра. Його автомобіль обстріляли неподалік села Лісники.

Сам Шефір не постраждав, але поранення дістав його водій. Поліція відкрила провадження за ст. 115 КК України – замах на вбивство двох та більше осіб. Подробиці про замах на Шефіра – у матеріалі.