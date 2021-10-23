В общежитии Полтавы умер 18-летний студент одного из местных высших учебных заведений. Сейчас правоохранители выясняют причину смерти юноши.

Тело парня в одном из помещений нашли жители общежития, которые сообщили в полицию. Известно, что погибший юноша 2003 года — житель Полтавской области.

На теле студента одного из полтавских высших учебных заведений не обнаружили внешних следов насильственной смерти. Сейчас его направили на судебно-медицинскую экспертизу, которая поможет выяснить точную причину смерти 18-летнего парня.

Прокуратура открыла уголовное производство по признакам статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Наибольшее наказание по этой статье предусматривает заключение сроком до 15 лет или пожизненное лишение свободы с возможной конфискацией имущества.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии. Продолжается досудебное расследование.