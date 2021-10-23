У гуртожитку Полтави помер 18-річний студент одного з місцевих закладів вищої освіти. Наразі правоохоронці з’ясовують причину смерті юнака.

Тіло хлопця в одному з приміщень знайшли мешканці гуртожитку, які повідомили до поліції. Відомо, що загиблий юнак 2003 року – мешканець Полтавської області.

На тілі студента одного з полтавських вищих закладів освіти не виявили зовнішніх слідів насильницької смерті. Наразі його направили на судово-медичну експертизу, яка допоможе з’ясувати точну причину смерті 18-річного хлопця.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за ознаками статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Найбільше покарання за цією статтею передбачає ув’язнення терміном до 15 років або довічне позбавлення волі з можливою конфіскацією майна.

Наразі правоохоронці з’ясовують всі обставини трагедії. Триває досудове розслідування.