Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Надзвичайні події
Юлія Захарченко |

Тіло знайшли мешканці гуртожитку: в Полтаві помер 18-річний студент

Тіло знайшли мешканці гуртожитку: в Полтаві помер 18-річний студент

У гуртожитку Полтави помер 18-річний студент одного з місцевих закладів вищої освіти. Наразі правоохоронці з’ясовують причину смерті юнака.

Тіло хлопця в одному з приміщень знайшли мешканці гуртожитку, які повідомили до поліції. Відомо, що загиблий юнак 2003 року – мешканець Полтавської області.

На тілі студента одного з полтавських вищих закладів освіти не виявили зовнішніх слідів насильницької смерті. Наразі його направили на судово-медичну експертизу, яка допоможе з’ясувати точну причину смерті 18-річного хлопця.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за ознаками статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Найбільше покарання за цією статтею передбачає ув’язнення терміном до 15 років або довічне позбавлення волі з можливою конфіскацією майна.

Наразі правоохоронці з’ясовують всі обставини трагедії. Триває досудове розслідування.

Читайте
Студент-іноземець медуніверситету у Чернівцях помер посеред вулиці

Джерело: Нацполіція

Фото: Pexels

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка