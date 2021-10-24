Смертельное ДТП на Херсонщине: погибли четыре человека, двое из которых – подростки

В ночь с субботы на воскресенье, 24 октября, в Херсонской области на трассе между селами Давыдов Брод и Малая Александровка Бериславского района произошло смертельное дорожно-транспортное происшествия.

По предварительным данным, за рулем автомобиля Volkswagen Touareg находился 15-летний подросток, сообщил начальник отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта местного управления полиции Дмитрий Думанский.

Около 01.00 он не справился с управлением и допустил столкновение с деревом.

В результате инцидента погибли четыре человека, среди которых два 15-летних подростка, а также мужчины в возрасте 20 и 21 год.

Еще два 17-летних парня, которые также находились в машине, доставлены в больницу с травмы различной степени тяжести.

Заведено уголовное дело по факту нарушения ч.3 ст.286 (Нарушение ПДД, которое повлекло смерть двух и более лиц) УК. Украины

Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.