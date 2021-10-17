В воскресенье утром, 17 октября, во Львовской области произошло смертельное ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля.

Как сообщили в областном управлении ГСЧС Украины, информация об аварии поступила к спасателям в 07:45.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на трассе Львов-Тернополь – в селе Ясеновцы Золочевского района. По данным спасателей, водитель автомобиля Lada Priora не справился с управлением и столкнулся с грузовиком DAF.

В результате аварии водитель и пассажир легковушки Lada Priora погибли на месте. Спасателям пришлось деблокировать и доставать тела погибших из искореженного авто с помощью электрического разжимателя.

Всего на месте аварии работали 7 сотрудников ГСЧС и спецтехника.

Сейчас правоохранители устанавливают причины ДТП.

Погибли на месте: во Львовской области произошло смертельное ДТП с участием легковушки и грузовика / 5 фотографий

15 октября в Закарпатской области в селе Большие Лучки автомобиль Renault столкнулся с эвакуатором, который как раз цеплял машину, что несколькими часами ранее въехала на этом же месте в электроопору. В результате столкновения Renault охватило пламя. Трое пассажиров легковушки не выжили, также скончался водитель Renault. А водителя эвакуатора доставили в больницу каретой скорой помощи.

А в Киеве на Броварском проспекте в начале октября столкнулись маршрутный автобус и легковой автомобиль. В салоне маршрутки находились пассажиры. На большой скорости легковушка врезалась в транспортное средство, после чего оно отлетело в столб и раскололось. Несколько пассажиров получили травмы.

Источник: Главное управление ГСЧС Украины во Львовской области

Фото: Главное управление ГСЧС Украины во Львовской области