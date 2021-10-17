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Факты / Украина / Общество
Юлія Соколова |

Погибли на месте: во Львовской области произошло смертельное ДТП с участием легковушки и грузовика

ДТП на Львівщині

В воскресенье утром, 17 октября, во Львовской области произошло смертельное ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля.

Как сообщили в областном управлении ГСЧС Украины, информация об аварии поступила к спасателям в 07:45.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на трассе Львов-Тернополь – в селе Ясеновцы Золочевского района. По данным спасателей, водитель автомобиля Lada Priora не справился с управлением и столкнулся с грузовиком DAF.

В результате аварии водитель и пассажир легковушки Lada Priora погибли на месте. Спасателям пришлось деблокировать и доставать тела погибших из искореженного авто с помощью электрического разжимателя.

Всего на месте аварии работали 7 сотрудников ГСЧС и спецтехника.

Сейчас правоохранители устанавливают причины ДТП.

ДТП на Львівщині
ДТП на Львівщині
ДТП на Львівщині
ДТП на Львівщині
ДТП на Львівщині
ДТП на Львівщині
ДТП на Львівщині
ДТП на Львівщині
ДТП на Львівщині
ДТП на Львівщині
Погибли на месте: во Львовской области произошло смертельное ДТП с участием легковушки и грузовика / 5 фотографий

15 октября в Закарпатской области в селе Большие Лучки автомобиль Renault столкнулся с эвакуатором, который как раз цеплял машину, что несколькими часами ранее въехала на этом же месте в электроопору. В результате столкновения Renault охватило пламя. Трое пассажиров легковушки не выжили, также скончался водитель Renault. А водителя эвакуатора доставили в больницу каретой скорой помощи.

А в Киеве на Броварском проспекте в начале октября столкнулись маршрутный автобус и легковой автомобиль. В салоне маршрутки находились пассажиры. На большой скорости легковушка врезалась в транспортное средство, после чего оно отлетело в столб и раскололось. Несколько пассажиров получили травмы.

Источник: Главное управление ГСЧС Украины во Львовской области

Фото: Главное управление ГСЧС Украины во Львовской области

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