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Дмитро Кудрявцев |

Смертельна ДТП на Херсонщині: загинули чотири особи, двоє з яких – підлітки

поліція

У ніч із суботи на неділю, 24 жовтня, в Херсонській області на трасі між селами Давидів Брід і Мала Олександрівка Бериславського району сталося смертельна дорожньо-транспортна пригода.

За попередніми даними, за кермом автомобіля Volkswagen Touareg перебував 15-річний підліток, повідомив начальник відділу з розслідування злочинів в сфері транспорту місцевого управління поліції Дмитро Думанський.

Близько 01.00 він не впорався з керуванням та допустив зіткнення з деревом.

В результаті інциденту загинули чотири людини, серед яких два 15-річних підлітки, а також чоловіки віком 20 і 21 рік.

Ще два 17-річних хлопця, які також перебували в машині, доставлено до лікарні з травми різного ступеню тяжкості.

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Заведено кримінальну справу за фактом порушення ч.3 ст.286 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть двох і більше осіб) КК. України

Правоохоронці з’ясовують усі обставини події.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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