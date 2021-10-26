На территории Ровенской АЭС произошла разгерметизация водородного трубопровода, в результате чего случилась вспышка водорода, но без дальнейшего горения.

Трубопровод персонал станции перекрыл. Жертв и пострадавших нет.

— 26 октября в 15.03 в городе Вараш на территории Ровенской АЭС на открытой территории возле блока №3 (находится на планово-предупредительном ремонте) произошла разгерметизация водородного трубопровода (диам. 50 мм) и вспышка водорода без дальнейшего горения, — сообщили в ГСЧС.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям заверили, что радиационное и противопожарное состояние в пределах нормы. Станция работает в штатном режиме.

20 июля этого года произошла авария на заводе Ровноазот в результате разгерметизации трубопровода в районе подогревателя хвостовых газов.

На месте происшествия правоохранители установили, что аварийная остановка агрегата произошла в цехе по производству неконцентрированной азотной кислоты.

После этого в небе над территорией Ровноазота появились клубы дыма, похожие на ярко-оранжевые облака. Полиция области открыла уголовное производство по ч.1 ст.273 УК Украины – нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или взрывоопасных цехах.

Фото: Ровенская АЭС