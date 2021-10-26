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Вікторія Гірко |

На Рівненській АЕС сталася розгерметизація водневого трубопроводу

рівненська аес

На території Рівненської АЕС сталася розгерметизація водневого трубопроводу, внаслідок чого відбувся спалах водню, але без подальшого горіння.

Трубопровід персонал станції перекрив. Жертв та постраждалих немає.

– 26 жовтня о 15.03 у місті Вараш на території Рівненської АЕС на відкритій території біля блоку № 3 (знаходиться на планово-попереджувальному ремонті) сталася розгерметизація водневого трубопроводу (діам. 50 мм) та спалах водню без подальшого горіння, – повідомили у ДСНС.

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій запевнили, що радіаційний та протипожежний стан в межах норми. Станція працює в штатному режимі.

20 липня цього року сталася аварія на заводі Рівнеазот внаслідок розгерметизації трубопроводу в районі підігрівача хвостових газів.

На місці події правоохоронці встановили, що аварійна зупинка агрегата сталася в цеху з виробництва неконцентрованої азотної кислоти.

Після цього у небі над територією Рівнеазоту з’явилися клуби диму, схожі на яскраво-помаранчеві хмари. Тоді поліція області відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.273 КК України – порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або вибухонебезпечних цехах.

Фото: Рівненська АЕС

Джерело: ДСНС

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