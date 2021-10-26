На території Рівненської АЕС сталася розгерметизація водневого трубопроводу, внаслідок чого відбувся спалах водню, але без подальшого горіння.

Трубопровід персонал станції перекрив. Жертв та постраждалих немає.

– 26 жовтня о 15.03 у місті Вараш на території Рівненської АЕС на відкритій території біля блоку № 3 (знаходиться на планово-попереджувальному ремонті) сталася розгерметизація водневого трубопроводу (діам. 50 мм) та спалах водню без подальшого горіння, – повідомили у ДСНС.

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій запевнили, що радіаційний та протипожежний стан в межах норми. Станція працює в штатному режимі.

20 липня цього року сталася аварія на заводі Рівнеазот внаслідок розгерметизації трубопроводу в районі підігрівача хвостових газів.

На місці події правоохоронці встановили, що аварійна зупинка агрегата сталася в цеху з виробництва неконцентрованої азотної кислоти.

Після цього у небі над територією Рівнеазоту з’явилися клуби диму, схожі на яскраво-помаранчеві хмари. Тоді поліція області відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.273 КК України – порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або вибухонебезпечних цехах.

Фото: Рівненська АЕС