Смертельная авария в Харькове на перекрестке дорог Гагарина и Одесской произошла около 20.45.

В результате столкновения автомобилей Infinity и Chevrolet, 58-летний водитель последнего погиб на месте сразу.

Трех пассажиров Infinity – двух 19-летних парней и 16-летнюю девушку – с травмами госпитализировали в реанимацию.

Сам виновник ДТП Николай Харьковский не получил значительных повреждений.

Что происходило в первые минуты ДТП

Очевидцы сбежались к месту аварии около 20.45. Прямо посреди дороги лежал дымящийся двигатель. Чуть дальше – оторванные колеса.

Машины были изуродованы настолько, что нельзя было понять, где какая марка.

У бордюра в луже крови на животе лежал один из пострадавших. Рядом лежали его кроссовки.

Далее на газоне на спине лежала 16-летняя пассажирка Infinity. Девушка могла разговаривать и попросила своего парня Николая Харьковского, которого называют виновником ДТП, достать ее мобильный телефон.

Чуть дальше от нее лежал и стонал еще один пострадавший. Рядом лежал сбитый светофор.

Скорая и полиция прибыли на место происшествия одновременно в 20.50, через две минуты прибыла пожарная машина.

Медики сразу начали грузить на носилки пострадавших.

Сразу после этого очевидцы ДТП в Харкькове начали вызывать дополнительные кареты скорых.