Смертельная авария в Харькове на перекрестке дорог Гагарина и Одесской произошла около 20.45.
В результате столкновения автомобилей Infinity и Chevrolet, 58-летний водитель последнего погиб на месте сразу.
Трех пассажиров Infinity – двух 19-летних парней и 16-летнюю девушку – с травмами госпитализировали в реанимацию.
Сам виновник ДТП Николай Харьковский не получил значительных повреждений.
Что происходило в первые минуты ДТП
Очевидцы сбежались к месту аварии около 20.45. Прямо посреди дороги лежал дымящийся двигатель. Чуть дальше – оторванные колеса.
Машины были изуродованы настолько, что нельзя было понять, где какая марка.
У бордюра в луже крови на животе лежал один из пострадавших. Рядом лежали его кроссовки.
Далее на газоне на спине лежала 16-летняя пассажирка Infinity. Девушка могла разговаривать и попросила своего парня Николая Харьковского, которого называют виновником ДТП, достать ее мобильный телефон.
Чуть дальше от нее лежал и стонал еще один пострадавший. Рядом лежал сбитый светофор.
Скорая и полиция прибыли на место происшествия одновременно в 20.50, через две минуты прибыла пожарная машина.
Медики сразу начали грузить на носилки пострадавших.
Сразу после этого очевидцы ДТП в Харкькове начали вызывать дополнительные кареты скорых.