Смертельна аварія в Харкові на перехресті доріг Гагаріна та Одеської сталася близько 20.45.

Унаслідок зіткнення автомобілів Infinity та Chevrolet, 58-річний водій останнього загинув на місці одразу.

Трьох пасажирів Infinity – двох 19-річних хлопців та 16-річну дівчину – із травмами госпіталізували до реанімації.

Сам винуватець ДТП Микола Харківський не зазнав значних ушкоджень.

Що відбувалося в перші хвилини ДТП

Очевидці збіглись до місця аварії близько 20.45. Просто посеред дороги лежав двигун, що димиться. Трохи далі – відірвані колеса.

Машини були понівечені настільки, що не можна було зрозуміти, де яка марка.

Біля бордюру в калюжі крові на животі лежав один із постраждалих. Поряд лежали його кросівки.

Далі на газоні на спині лежала 16-річна пасажирка Infinity. Дівчина могла розмовляти й попросила свого хлопця Миколу Харківського, якого називають винуватцем ДТП, дістати її мобільний телефон.

Трохи далі від неї лежав і стогнав ще один постраждалий. Поряд лежав збитий світлофор.

Швидка та поліція прибули на місце події одночасно о 20.50, за дві хвилини прибула пожежна машина.

Медики одразу почали вантажити на ноші постраждалих.

Одразу після цього очевидці ДТП в Харкові почали викликати додаткові карети швидких.