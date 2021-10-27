Смертельна аварія в Харкові на перехресті доріг Гагаріна та Одеської сталася близько 20.45.
Унаслідок зіткнення автомобілів Infinity та Chevrolet, 58-річний водій останнього загинув на місці одразу.
Трьох пасажирів Infinity – двох 19-річних хлопців та 16-річну дівчину – із травмами госпіталізували до реанімації.
Сам винуватець ДТП Микола Харківський не зазнав значних ушкоджень.
Що відбувалося в перші хвилини ДТП
Очевидці збіглись до місця аварії близько 20.45. Просто посеред дороги лежав двигун, що димиться. Трохи далі – відірвані колеса.
Машини були понівечені настільки, що не можна було зрозуміти, де яка марка.
Біля бордюру в калюжі крові на животі лежав один із постраждалих. Поряд лежали його кросівки.
Далі на газоні на спині лежала 16-річна пасажирка Infinity. Дівчина могла розмовляти й попросила свого хлопця Миколу Харківського, якого називають винуватцем ДТП, дістати її мобільний телефон.
Трохи далі від неї лежав і стогнав ще один постраждалий. Поряд лежав збитий світлофор.
Швидка та поліція прибули на місце події одночасно о 20.50, за дві хвилини прибула пожежна машина.
Медики одразу почали вантажити на ноші постраждалих.
Одразу після цього очевидці ДТП в Харкові почали викликати додаткові карети швидких.