16-летний виновник ДТП в Харькове Николай Харьковский неоднократно попадал в поле зрения полиции.

В 2019 году у него возник конфликт с женщиной в супермаркете. Он выстрелил в нее, после чего направил пистолет в сторону ее сына.

– Я к нему подошел, и он начал угрожать мне и моей семье. Говорить, что мы – никто и он засадит, и еще потом мы заплатим ему денег. Говорил, что его куртка стоит больше, чем моя семья, – пересказывал тогда разговор с Николаем Харьковским 19-летний пострадавший.

На его странице в Instagram можно было увидеть множество историй ночных поездок, во время одной из них он обматерил патрульного полицейского. Сейчас вся информация удалена.

Местные телеграм-каналы сообщают, что виновник ДТП – яркий представитель “золотой молодежи” Харькова.

По информации сети, Николай родился в 20 августа 2005 года в семье “мажоров” старой элиты. Сейчас родители разведены.

Мама проживала некоторое время в Австралии и полностью финансово обеспечивала парня. Проживает ли она там до сих пор, пока не известно.

Отец виновника ДТП продает мясо на центральном рынке.