Харківський Микола – що відомо про винуватця ДТП в Харкові

16-річний винуватець ДТП у Харкові Микола Харківський неодноразово потрапляв до поля зору поліції.

У 2019 році в нього виник конфлікт із жінкою в супермаркеті. Він вистрілив у неї, після чого направив пістолет у бік її сина.

– Я до нього підійшов, і він почав погрожувати мені та моїй родині. Говорити, що ми – ніхто і він засадить, і ще потім ми заплатимо йому грошей. Говорив, що його куртка коштує більше, ніж моя сім’я, – переповідав тоді розмову із Миколою Харківським 19-річний постраждалий.

На його сторінці в Instagram можна було побачити безліч історій нічних поїздок, під час однієї з них він обматюкав патрульного поліцейського. Зараз вся інформація видалена.

Місцеві телеграм-канали повідомляють, що винуватель ДТП – яскравий представник “золотої молоді” Харкова.

За інформацією мережі, Микола народився 20 серпня 2005 року в сім’ї “мажорів” старої еліти. Наразі батьки розлучені.

Мама проживала певний час в Австралії та повністю фінансово утримувала хлопця. Чи проживає вона там досі, поки не відомо.

Батько винуватця ДТП в Харкові продає м’ясо на центральному ринку.

17 вересня правоохоронці склали на Миколу Харківського два протоколи за порушення правил дорожнього руху та правил керування транспортним засобом, оскільки останній не має посвідчення водія.

Тоді неповнолітній був за кермом автомобіля Dodge.

Фото: Нацполіція, Харков 1654