В Трускавце два человека упали в четырехметровую яму

В городе Трускавце Львовской области два человека упали в яму глубиной около четырех метров. Они не могли самостоятельно выбраться из нее.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сообщение о случившемся поступило в среду, 27 октября. По адресу улица Стуса, 14 двое граждан нуждались в помощи.

На место происшествия направили работников седьмой государственной пожарно-спасательной части города Трускавец.

Спасатели смогли спуститься в яму с помощью штурмовой лестницы, обвязали людей ремнями и спасательной веревкой, вытащили на поверхность и передали медицинским работникам.

По данным спасательной службы, этим людям не нужна была медицинская помощь, поскольку они не получили значительных травм.

В ГСЧС опубликовали фото с места спасения, на котором видно, что люди упали на глубину около четырех метров, вероятнее всего, прямо в кучу мусора, в частности, пустые стеклянные бутылки, грязные пакеты и прочее.

Для оказания помощи людям привлекли пятерых работников спасательной службы и одну единицу техники.