Украинская парашютистка сорвалась в море во время международного фестиваля в Турции.

Инцидент произошел, когда украинка совершала одиночный прыжок с почти 200-метровой высоты с горы Бабадаг в районе Фетхие, что в провинции Мугла.

Гражданку Украины госпитализировали сразу после того, как ее парашют во время спуска упал в море.

Спикер МИД Украины Олег Николенко говорит, что сейчас украинка находится в удовлетворительном состоянии, угроз ее жизни нет.

Консульство Украины в Анталии срочно связалось с организаторами фестиваля и больницей для оказания гражданке консульской помощи.

Сейчас украинские консулы следят за реабилитацией пострадавшей украинки.

Во время международного фестиваля произошло также столкновение и падение трех турецких парашютистов.

