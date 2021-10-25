Украинская парашютистка сорвалась в море во время международного фестиваля в Турции.

Инцидент произошел, когда украинка совершала одиночный прыжок с почти 200-метровой высоты с горы Бабадаг в районе Фетхие, что в провинции Мугла.

Гражданку Украины госпитализировали сразу после того, как ее парашют во время спуска упал в море.

Спикер МИД Украины Олег Николенко говорит, что сейчас украинка находится в удовлетворительном состоянии, угроз ее жизни нет.

Консульство Украины в Анталии срочно связалось с организаторами фестиваля и больницей для оказания гражданке консульской помощи.

Сейчас украинские консулы следят за реабилитацией пострадавшей украинки.

Во время международного фестиваля произошло также столкновение и падение трех турецких парашютистов.

〰️???? Paratroopers landing accidents at the Oludeniz International Air Games Festival in Fethiye, #Mugla#AvGeek #parachute pic.twitter.com/ZiIuQF753U — A Deniz Engelhardt (@EngelhardtDeniz) October 22, 2021

Один из них – в тяжелом состоянии.

28 мая недалеко от вершины горы Геиксивриси в горах Анталии нашли мертвой украинскую альпинистку из Одессы Яну Кривошею.

Женщина отправилась в горы 1 мая, а уже на следующий день перестала выходить на связь.

Когда Яна Кривошея не вернулась 10 мая запланированным рейсом домой, через два дня волонтеры, спасатели и брат Яны уехали на поиски в Турцию.

Там они нашли палатку альпинистки. Полицейские рассматривали три версии исчезновения альпинистки – несчастный случай, путешествие в другое место или похищение.

В конце концов тело женщины нашли 28 мая во время съемки с воздуха.

Источник: Україна 24, Украинская правда