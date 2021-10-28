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Юлія Захарченко |

У Трускавці двоє людей впали в чотириметрову яму

У Трускавці двоє людей впали в чотириметрову яму

У місті Трускавці Львівської області двоє людей впали в яму глибиною близько чотирьох метрів. Вони не могли самостійно вибратися з неї.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, повідомлення про подію надійшло у середу, 27 жовтня. За адресою вулиця Стуса, 14 двом громадянам потрібна була допомога.

На місце події направили працівників сьомої державної пожежно-рятувальної частини міста Трускавець.

Рятувальники змогли спуститися до ями за допомогою штурмової драбини, обв’язали людей ременями та рятувальною мотузкою, витягнули на поверхню та передали медичним працівникам.

За даними рятувальної служби, цим людям не потрібна була медична допомога, оскільки вони не дістали значних травм.

У Трускавці двоє людей впали в чотириметрову яму

У ДСНС опублікували фото з місця порятунку, на якому видно, що люди впали на глибину близько чотирьох метрів, найімовірніше, прямо у купу сміття, зокрема, пусті скляні пляшки, брудні пакети та інше.

Для надання допомоги людям залучили п’ятьох працівників рятувальної служби та одну одиницю техніки.

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Джерело: ДСНС

Фото: Pexels, ДСНС

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