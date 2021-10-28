16-летний водитель Infinitі Николай Харьковский, совершивший смертельное ДТП в Харькове 26 октября, за несколько минут до аварии летел со скоростью 200 км/ч.

Об этом свидетельствуют видео, которые активистам удалось получить с телефонов участников дорожно-транспортного происшествия.

На кадрах видно, что машина летит по городу с бешеной скоростью.

– Сейчас я скажу, когда 200 будет. 180… – говорит Николай Харьковский.

Далее с нецензурной бранью добавляет, что им на пути встретился светофор.

Впоследствии водитель замечает, что едва не задел кого-то. На эти слова пассажирка лишь засмеялась.

– Мы ехали 200, – констатирует 16-летний водитель.

Девушка рядом одобрительно хмыкнула.

ДТП в Харькове произошло 26 октября в 20.40. 16-летний водитель на Infiniti проехал на красный свет светофора на перекрестке улиц Гагарина и Одесской со скоростью более 100 км/ч и столкнулся с Chevrolet.

Последний автомобиль от мощного удара просто разорвало на части. 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте.

Пострадали и трое пассажиров Infiniti – двое 19-летних парней и 16-летняя пассажирка.

Водитель Infiniti Николай Харьковский в госпитализации не нуждался из-за незначительных травм. Ему помощь оказали амбулаторно.