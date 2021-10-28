16-річний водій Infinitі Микола Харківський, який скоїв смертельну ДТП в Харкові 26 жовтня, за кілька хвилин до аварії летів зі швидкістю 200 км/год.

Про це свідчать відео, які активістам вдалося отримати з телефонів учасників дорожньо-транспортної пригоди.

На кадрах видно, що машина летить містом із шаленою швидкістю.

– Зараз я скажу, коли 200 буде. 180… – говорить Микола Харківський.

Далі із нецензурною лайкою додає, що їм на шляху трапився світлофор.

Згодом водій зауважує, що ледь не зачепивкогось. На ці слова пасажирка лише засміялася.

– Ми їхали 200, – констатує 16-річний водій.

Дівчина поряд схвально мугикнула.

ДТП у Харкові сталася 26 жовтня о 20.40. 16-річний водій на Infiniti проїхав на червоне світло світлофора на перехресті вулиць Гагаріна та Одеської із швидкістю понад 100 км/год та зіткнувся із Chevrolet.

Останній автомобіль від потужного удару просто розірвало на частини. 58-річний водій Chevrolet загинув на місці.

Постраждало і троє пасажирів Infiniti – двоє 19-річних хлопців та 16-річна пасажирка.

Водій Infiniti Микола Харківський госпіталізації не потребував через незначні травми. Йому допомогу надали амбулаторно.