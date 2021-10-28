Полиция Сумской области устанавливает обстоятельства убийства общественного активиста Александра Иванины.

По факту убийства открыто уголовное производство и рассматривается две основные версии — заказное убийство и убийство, совершенное на почве неприязненных отношений.

Предварительно мужчину убили 27 октября около 21:00. Инцидент произошел в Сумах на улице Заливной.

Жена Иванины рассказала, что они приехали на автомобиль домой и направились к дому. Затем к ним подбежал неизвестный и произвел семь или восемь выстрелов из огнестрельного оружия в ее мужа.

Активист получил три огнестрельных ранения в спину и одно в грудную клетку. Потерпевший скончался на месте.

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия и устанавливаются обстоятельства происшествия и лица, причастные к совершению преступления.

По данному факту в полиции возбуждено уголовное производство по ч. 1 с. 115 Уголовного кодекса Украины Умышленное убийство.

Активиста Правого сектора Александра Иванину застрелили из огнестрельного оружия у собственного подъезда в Сумах. Он был 1992 года рождения.

На выборах 2020 года баллотировался в Сумской горсовет от партии Правый сектор.

27 октября Иванина выступал на сессии Сумского горсовета, где выступал за снижение тарифов на проезд в маршрутках и жестко критиковал городские власти и владельцев маршрутных рейсов.