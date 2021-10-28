Поліція Сумщини встановлює обставини вбивства громадського активіста Олександра Іваніну.

За фактом вбивства відкрито кримінальне провадження та розглядаються дві основні версії – вбивство на замовлення та вбивство, скоєне на ґрунті неприязних стосунків.

Попередньо чоловіка вбили 27 жовтня близько 21.00. Інцидент стався у Сумах на вулиці Заливній.

Дружина Іваніни розповіла, що вони приїхали на авто додому та пішли до будинку. Потім до них підбіг невідомий та здійснив сім чи вісім пострілів з вогнепальної зброї у її чоловіка.

Активіст дістав три кульових поранення у спину та одне у грудну клітку і помер на місці.

Наразі тривають першочергові слідчі дії та встановлюються обставини події та особи, що причетні до скоєння злочину.

За даним фактом у поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 с. 115 Кримінального кодексу України Умисне вбивство.

Активіста Правого сектору Олександра Іваніну застрелили з вогнепальної зброї біля під’їзду його будинку в Сумах. Він був 1992 року народження.

На виборах 2020 року він балотувався до Сумської міськради від партії Правий сектор.

27 жовтня Іваніна виступав на сесії Сумської міськради, де виступав за зниження тарифів на проїзд у маршрутках та жорстко критикував міську владу та власників маршрутних рейсів.