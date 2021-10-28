Адвокат подозреваемого в смертельном ДТП в Харькове Николая Харьковского Инна Данилова говорит, что ее подзащитный помнит только удар во время аварии.

Однако он не помнит, был ли за рулем.

— Он говорит: если я действительно был за рулем, я несу полную ответственность, – говорит Инне Данилова.

Судебное заседание, во время которого Николаю Харьковскому должны избрать меру пресечения, состоится 28 октября в 10.00.

Смертельное ДТП в Харькове произошло на перекрестке улиц Гагарина и Одесской 26 октября в 20.40.

16-летний водитель за рулем Infiniti проехал на красный свет светофора со скоростью более 100 км/ч и столкнулся с Chevrolet. 58-летний водитель последнего погиб на месте.

В больницу с травмами госпитализированы три пассажира Infiniti – двое 19-летних парней и 16-летняя девушка.

Водителю Infiniti Николаю Харьковскому помощь оказали амбулаторно.