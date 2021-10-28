Адвокатка підозрюваного в смертельній ДТП в Харкові Миколи Харківського Інна Данилова каже, що її підзахисний пам’ятає тільки удар під час аварії.

Однак він не пам’ятає, чи був за кермом.

– Він каже: якщо я дійсно був за кермом, я нестиму повну відповідальність, – говорить Інні Данилова.

Судове засідання, під час якого Миколі Харківському мають обрати запобіжний захід, відбудеться 28 жовтня о 10.00.

Смертельна ДТП у Харкові сталася на перехресті вулиць Гагаріна та Одеської 26 жовтня о 20.40.

16-річний водій за кермом Infiniti проїхав на червоне світло світлофора зі швидкістю понад 100 км/год та зіткнувся із Chevrolet. 58-річний водій останнього автомобіля загинув на місці.

До лікарні із травмами госпіталізовано трьох пасажирів Infiniti – двох 19-річних хлопців та 16-річну дівчину.

Водію Infiniti Миколі Харківському допомогу надали амбулаторно.