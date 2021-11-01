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Юлія Захарченко |

Огнестрельное ранение: в Винницкой области травмировался ребенок во время прогулки

Огнестрельное ранение: в Винницкой области травмировался ребенок во время прогулки

В Винницкой области в больницу попал 14-летний подросток. Ребенка госпитализировали в медицинское учреждение с огнестрельным ранением из гладкоствольного ружья.

По данным Национальной полиции, парень травмировался во время прогулки с собакой возле водоема за селом Малая Стратиевка, в котором охотился мужчина.

В Винницкой области во время охоты на дичь травмировался ребенок

Сотрудники полиции пообщались с подростком и выяснили, что его 26-летний односельчанин охотился на пернатую дичь. При выстреле заряд дроби срикошетил и нанес ранение ребенку.

В полиции отметили, что зарегистрированное оружие изъяли у охотника, а прокуратура начала уголовное производство.

Правоохранители внесли сведения о событии в Единый реестр досудебных расследований по статье 128 (Неосторожное или средней тяжести телесное повреждение) УК Украины.

Наибольшее наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

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Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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