В Винницкой области во время охоты на дичь травмировался ребенок

В Винницкой области в больницу попал 14-летний подросток. Ребенка госпитализировали в медицинское учреждение с огнестрельным ранением из гладкоствольного ружья.

По данным Национальной полиции, парень травмировался во время прогулки с собакой возле водоема за селом Малая Стратиевка, в котором охотился мужчина.

Сотрудники полиции пообщались с подростком и выяснили, что его 26-летний односельчанин охотился на пернатую дичь. При выстреле заряд дроби срикошетил и нанес ранение ребенку.

В полиции отметили, что зарегистрированное оружие изъяли у охотника, а прокуратура начала уголовное производство.

Правоохранители внесли сведения о событии в Единый реестр досудебных расследований по статье 128 (Неосторожное или средней тяжести телесное повреждение) УК Украины.

Наибольшее наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.