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Юлія Захарченко |

Вогнепальне поранення: на Вінниччині травмувалася дитина під час прогулянки

Вогнепальне поранення: на Вінниччині травмувалася дитина під час прогулянки

У Вінницькій області до лікарні потрапив 14-річний підліток. Дитину госпіталізували до медичного закладу з вогнепальним пораненням з гладкоствольної рушниці.

За даними Національної поліції, хлопець травмувався під час прогулянки з собакою біля водойми за селом Мала Стратіївка, в якому полював чоловік.

На Вінниччині під час полювання мисливця травмувалася дитина

Працівники поліції поспілкувалися з підлітком та з’ясували, що його 26-річний односелець полював на пернату дичину. Під час вистрілу заряд дробу зрикошетив та наніс поранення дитині.

У поліції зазначили, що зареєстровану зброю вилучили у мисливця, а прокуратура розпочала кримінальне провадження.

Правоохоронці внесли відомості про подію Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 128 (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) КК України.

Найбільше покарання за цією статтею передбачає позбавлення волі терміном до двох років.

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Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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