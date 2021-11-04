Причиной авиакатастрофы самолета Ан-12 под Иркутском, в результате которой погибли семь человек, стали плохие погодные условия.

Источник, знакомый с расследованием, сообщил изданию Интерфакс, что катастрофу мог спровоцировать ледяной дождь.

— Первичные данные — в частности, об этом свидетельствует то, что удалось понять из первичного анализа самописца, — говорят в пользу версии об оледенении руля высоты при попытке захода на второй круг, — сказал источник.

По его данным, рядом с рулем высоты могли обледенеть элементы механизации крыла. Сопутствующими факторами могла стать перегрузка и неправильная центровка груза самолета.

В таких условиях самолет “фактически стал неуправляемым и свалился с высоты”.

Грузовой самолет Ан-12 упал в 7 км от города Иркутска – в селе Пивоварыха. Он исчез с радаров в 14.45 по московскому времени (13.45 по киевскому). Самолет белорусской авиакомпании Гродно эксплуатировался с 1968 года.

Вечером, 3 ноября, обнаружили бортовой самописец разбившегося самолета. Он сильно поврежден из-за пожара.

В МИД Украины подтвердили, что среди семи человек на борту находились двое украинцев.

Источник: Интерфакс