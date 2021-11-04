— Первинні дані – зокрема про це свідчить те, що вдалося зрозуміти з первинного аналізу самописця, – говорять на користь версії про зледеніння керма висоти під час спроби заходу на друге коло, – сказало джерело.

Джерело, знайоме з розслідуванням, повідомило виданню Інтерфакс, що катастрофу міг спровокувати крижаний дощ.

Причиною авіакатастрофи літака Ан-12 під Іркутськом, в результаті якої загинуло сім осіб, стали погані погодні умови.

За його даними, поряд з кермом висоти могли зледеніти елементи механізації крила. Супутніми чинниками могло стати перевантаження і неправильне центрування вантажу літака.

За таких умов літак “фактично став некерований і звалився з висоти”.

Вантажний літак Ан-12 впав за 7 км від міста Іркутська – у селі Пивовариха. Він зник з радарів о 14.45 за московським часом (13.45 за київським). Літак білоруської авіакомпанії Гродно експлуатувався з 1968 року.

Увечері, 3 листопада, виявили бортовий самописець літака, що розбився. Він дуже пошкоджений через пожежу.