В городе Бобровица Черниговской области вспыхнул огонь в жилом доме по улице Богдана Хмельницкого. Пламя охватило веранду дома.

Спасателям пришлось применить аппараты защиты органов дыхания и зрения из-за значительной задымленности в доме 70-летней женщины.

Пенсионерку без сознания нашли при ликвидации пожара в одной из комнат на полу. Огнеборцы вынесли владелицу дома на свежий воздух.

До прибытия медработников спасатели оказывали пострадавшей первую медицинскую помощь. Карета экстренной медицинской помощи доставила пенсионерку в местную больницу.

Пламя удалось локализовать через 13 минут после сообщения в спасательную службу, а еще через пять полностью ликвидировать. Для гашения огня привлекли 5 спасателей и одну единицу специальной техники.

По данным ГСЧС, вероятная причина пожара — неосторожность владелицы дома при обращении с огнем. Спасатели обратились к украинцам с просьбой осторожничать, беречь свою жизнь и имущество.