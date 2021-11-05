У місті Бобровиця Чернігівської області спалахнув вогонь у житловому будинку на вулиці Богдана Хмельницького. Полум’я охопило веранду будинку.

Рятувальникам довелося застосувати апарати захисту органів дихання та зору через значну задимленість у помешканні 70-річної жінки.

Пенсіонерку без свідомості знайшли під час ліквідації пожежі в одній з кімнат на підлозі. Вогнеборці винесли власницю будинку на свіже повітря.

До прибуття медпрацівників рятувальники надавали постраждалій першу домедичну допомогу. Карета екстреної медичної допомоги доставила пенсіонерку до місцевої лікарні.

Полум’я вдалося локалізували через 13 хвилин після повідомлення до рятувальної служби, а ще через п’ять повністю ліквідувати. Для гасіння вогню залучили 5 рятувальників та одну одиницю спеціальної техніки.

За даними ДСНС, ймовірна причина пожежі – необережність власниці помешкання під час поводження з вогнем. Рятувальники звернулися до українців з проханням бути обережними, берегти своє життя та майно.