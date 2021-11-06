В киевском общежитии студент установил камеру в женской душевой и снимал обнаженных девушек

В 7-м общежитии Политехнического института в Киеве, в женской душевой, студент установил камеру и снимал обнаженных девушек.

Съемочное устройство обнаружили в вентиляции. Над подозреваемым парнем чуть не совершили самосуд другие студенты, когда узнали об этом. Администрация вызвала полицию, та возбудила уголовное дело.

Камера находилась в похожей на душу. То есть там, где девушки именно раздеваются.

Камеру спрятали в вентиляционной шахте, прикрыли ветошью. Когда девушки просмотрели записанное видео, узнали и себя, и того, кто ее установил.

Студента чуть не избили другие ребята, жители общежития, когда узнали, что тот совершил. Он – второкурсник. После инцидента уехал из комнаты, вещи оставил.

Камеру полицейские изъяли, подозреваемый был допрошен, уголовное дело возбуждено. По статье о нарушении неприкосновенности личной жизни. Такие дела в Украине расследуют неохотно, есть немало юридических пробелов, по которым можно избежать ответственности. Это подтверждают даже парламентарии.