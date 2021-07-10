8 июля состоялся суд на так называемым голосеевским стрелком, который ранил из ружья полицейского, двух гражданских лиц, а затем забаррикадировался в квартире и поджег ее.

Охранникам пришлось одеть бронежилеты, так как суд по этому делу собрал столько желающих, что чуть не доходит до драки.

Главным фигурантом является 38-летний Иван Мартынюк, который спокойно и взвешенно просит прощения за содеянное.

— Очень жалею, очень жалею, но к сожалению так произошло. Я свою вину чувствую, но надеюсь на честное рассмотрение дела, — рассказывает обвиняемый.

В этой стрельбе посреди Киева все не так просто, она началась со звонка Ивана Мартынюка по номеру 102.

Мужчина уверяет, что кто-то ломится к нему в квартиру и просит патрульных приехать как можно быстрее.

Патрульные стучат в квартиру к Ивану и хотят, чтобы он открыл дверь. Вроде, никаких попыток взлома или силового проникновения, но оказывается, что все происходило все по несколько иному сценарию.

Вместе с патрульными на вызов приехали и сотрудники частной охранной фирмы.

— Оказывали услугу личный Шериф тому человеку который хотел вместе с полицией попасть в квартиру. Мы увидели нашего заказчика и сотрудников полиции участвовавших в открытии двери в квартиру, — рассказывает основатель охранной компании Дмитрий Стрижов.

С нагрудных камер сотрудников частной охраны хорошо видно, как патрульные помогают каким-то незнакомым людям, которые пытаются прорваться в квартиру Ивана.

Они закрывают дверной глазок листом бумаги, поддерживают резиновой палкой и именно в этот момент раздается выстрел.

Далее к дому бегут спецназовцы, ЖК перекрывают и ведут переговоры с забаррикадированным мужчиной, а через час начинается штурм.

В суде прокурор де-факто подтверждает: патрульные действительно приехали помочь гостям Ивана Мартынюка.

— В помещении коридора находились работники полиции и требовали, чтобы последний открыл дверь и вышел из квартиры с целью проведения осмотра на основании решения суда, — говорит прокурор Голосеевского окружной прокуратуры Киева Владимир Винников.

А тот самый Иван Мартынюк уже год был настоящим заложником в этой квартире. Купил ее в кредит, из-за проблем в печально-известного банка Дельта — платежи остановились, а обанкротившийся банк взял и продал его квартиру.

Пока судились, Иван вообще не выходил из квартиры, потому что квартиру в любой момент могли захватить новые владельцы.

Пищу добровольном пленнику передавали соседи, а друзья даже доставляли продукты квадрокоптером.

Когда Ивана в который раз пришли выгонять, с ним была его гражданская жена.

— Никаких удостоверений личности предъявлено не было, никаких процессуальных документов предъявлено не было, на основании которых можно было бы судить, что это документ позволяет каким-то лицам неизвестным проникать в чужое жилище, — говорит женщина.

Иван говорит, что предупреждал о своем намерении стрелять и это была крайняя мера.

— Говорю прямо — полицейские помогали взламывать двери, хотя должны были защищать порядок и безопасность граждан, собственно я находился в своем жилище. Я вынужденно выстрелил, к сожалению, но это была крайняя мера, я об этом предупреждал. Я кричал через дверь, у меня есть оружие, я предупреждал, что буду стрелять, взлом продолжался. Я был уверен, что именно полицейских нет за дверью я надеялся, что они следят за этим, но точно не являются участниками самого взлома, — рассказывает подозреваемый.

Ивана на два месяца отправили в СИЗО, а вот что будет с квартирой за $150 тыс. — неизвестно. Пока помещение опечатали, и охрана комплекса туда никого не пускает.