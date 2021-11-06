У київському гуртожитку студент встановив камеру у жіночій душовій та знімав оголених дівчат

У 7-му гуртожитку Політехнічного інституту у Києві, в жіночій душовій, студент встановив камеру і фільмував оголених дівчат.

Знімальний пристрій вони виявили у вентиляції. Над підозрюваним хлопцем мало не вчинили самосуд інші студенти, коли довідались про таке. Адміністрація викликала поліцію, та порушила карну справу.

Камера знаходилася у вхожій до душу. Тобто там де дівчата саме роздягаються.

Камеру заховали у вентиляційній шахті, прикрили ганчір’ям. Коли дівчата переглянули записане відео, впізнали і себе, і того, хто її встановив.

Студента мало не побили інші хлопці, мешканці гуртожитку, коли дізналися, що той скоїв. Він – другокурсник. Після інциденту виїхав з кімнати, речі лишив.

Камеру поліцейські вилучили, підозрюваного допитали, кримінальну справу почали. За статтею про порушення недоторканності приватного життя. Такі справи в Україні розслідують неохоче, є чимало юридичних прогалин, через які можна уникнути відповідальності. Це підтверджують навіть парламентарі.