Под Львовом в палатке сгорел ребенок — где в это время была мать малыша

Во Львовской области сгорел годовалый мальчик в самодельной палатке. По данным полиции, женщина зажгла печку и оставила малыша без присмотра.

Сообщение в полицию о смерти ребенка поступило от 23-летней жительницы Закарпатской области. Женщина рассказала, что в городе Жидачов на территории лагеря умер ее годовалый сын.

По предварительным данным, мать малыша зажгла самодельную печку в палатке с деревянным каркасом, обтянутым полиэтиленовой пленкой.

Женщина оставила ребенка без присмотра и пошла набирать воду к озеру. Пока мать не была рядом, палатка загорелась, а годовалый малыш погиб.

23-летнюю женщину задержали правоохранители, вскоре суд должен избрать ей меру пресечения. Прокуратура открыла уголовное производство по статье 166 (Злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком) УК Украины.

Наибольшее наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Досудебное расследование продолжается.