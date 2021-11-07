Під Львовом у наметі згоріла дитина – де в цей час була мати малюка

У Львівській області згорів однорічний хлопчик у саморобному наметі. За даними поліції, жінка запалила пічку та залишила малюка без нагляду.

Повідомлення до поліції про смерть дитини надійшло від 23-річної мешканки Закарпатської області. Жінка розповіла, що у місті Жидачів на території табору помер її однорічний син.

За попередніми даними, матір малюка запалила саморобну пічку в наметі з дерев’яним каркасом, обтягнутим поліетиленовою плівкою.

Жінка залишила дитину без нагляду та пішла набирати воду до озера. Поки матір не була поруч, намет загорівся, а однорічний малюк загинув.

23-річну жінку затримали правоохоронці, невдовзі суд має обрати їй запобіжний захід. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею 166 (Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною) КК України.

Найбільше покарання за цією статтею передбачає позбавлення волі терміном до п’яти років. Досудове розслідування триває.