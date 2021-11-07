Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Надзвичайні події
Юлія Захарченко |

Під Львовом у наметі згоріла дитина: матір можуть посадити за ґрати на п’ять років

Під Львовом у наметі згоріла дитина: матір можуть посадити за ґрати на п’ять років

У Львівській області згорів однорічний хлопчик у саморобному наметі. За даними поліції, жінка запалила пічку та залишила малюка без нагляду.

Повідомлення до поліції про смерть дитини надійшло від 23-річної мешканки Закарпатської області. Жінка розповіла, що у місті Жидачів на території табору помер її однорічний син.

Під Львовом у наметі згоріла дитина – де в цей час була мати малюка

За попередніми даними, матір малюка запалила саморобну пічку в наметі з дерев’яним каркасом, обтягнутим поліетиленовою плівкою.

Жінка залишила дитину без нагляду та пішла набирати воду до озера. Поки матір не була поруч, намет загорівся, а однорічний малюк загинув.

23-річну жінку затримали правоохоронці, невдовзі суд має обрати їй запобіжний захід. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею 166 (Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною) КК України.

Найбільше покарання за цією статтею передбачає позбавлення волі терміном до п’яти років. Досудове розслідування триває.

Читайте
На Черкащині у ДТП загинули троє людей: поліція шукає свідків аварії

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка