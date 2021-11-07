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Факты / Происшествия
Юлія Захарченко |

В Черкасской области в ДТП погибли три человека: полиция ищет свидетелей аварии

В Черкасской области в ДТП погибли три человека: полиция ищет свидетелей аварии

На автодороге Н-01 Киев-Знаменка в результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека. Авария произошла возле села Ситники в Черкасской области.

По предварительным данным, вечером 6 ноября водитель автомобиля ВАЗ-2104 столкнулся с грузовиком DAF на встречной полосе движения.

ДТП на трассе Киев-Знаменка: подробности аварии возле села Ситники Черкасской области

После столкновения транспортные средства опрокинулись в кювет, а грузовой автомобиль загорелся. В результате автокатастрофы погибли трое граждан.

Среди них – 30-летний водитель DAF, житель Обуховского района Киевской области, пассажир и водитель ВАЗ 1968 и 1979 годов рождения из Черкасской области.

ДТП на трассе Киев-Знаменка: подробности аварии возле села Ситники Черкасской области

ДТП на трассе Киев-Знаменка: подробности аварии возле села Ситники Черкасской области

Прокуратура открыла уголовное производство и внесла сведения об аварии в Единый реестр досудебных расследований по статье 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

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Правоохранители и эксперты выясняют все обстоятельства автокатастрофы. Расследование продолжается. Полиция ищет свидетелей или очевидцев ДТП, которые вечером 6 ноября проезжали по трассе возле села Ситники и имеют видеозаписи с регистратора.

Правоохранители просят граждан, владеющих важной для следствия информацией, обратиться в отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления ГУНП в Черкасской области по адресу: г. Черкассы, ул. Благовестная, 189, или позвонить по специальной линии 102.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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