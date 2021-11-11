Страшне вбивство у Дніпрі шокувало все місто. Місце злочину, яке всіяне рукавичками криміналістів та навіть їхніми спецкостюмами, перехожі оминають з острахом.

На тихій місцині на околиці спального району Дніпра розташована посадка біля човнової станції на березі річки. Тут часто гуляють та рибалять місцеві жителі. Напередодні вони вжахнулися від страшної новини.

Сигнальною стрічкою огороджене місце дикого злочину. Напередодні правоохоронці розгорнули масштабні слідчі дії.

Поліцію сюди викликав шокований син, який після довгих пошуків знайшов на цьому березі свого загадково зниклого батька. З розтрощеним черепом вже мертвий чоловік лежав у багажнику власного автомобіля.

Сюди на світанку 57-річний Юрій Матвієнко приїхав порибалити, а вже по обіді підозріло перестав відповідати на дзвінки. Поліцейські встановили, що чоловіка нападники нещадно забили молотком.

25 ударів просто в голову, не залишивши жертві жодного шансу. Закривавлене знаряддя вбивства нелюди викинули у кущі, а труп сховали у багажнику.

– До цього злочину причетні двоє чоловіків, 34 та 39 років. Вони нанесли понад 25 ударів в голову потерпілому, після чого сховали тіло у багажнику його ж автомобіля, – розповів т. в. о. керівника відділу кримінальної поліції Дніпровського районного управління Дмитро Морозов.

Мотив молотобійців шокує місцевих мешканців. Звірство над незнайомцем вони вчинили заради дози. Вбивцями виявилися два місцевих наркомани, які у цій місцевості вже давно промишляли закладками.

На світанку нападники випадково побачили беззахисного рибалку. І тоді в їхніх затьмарених головах визрів план – напасти, забити та обікрасти.

Донька загиблого розповіла деталі, які шокували жителів Дніпра. Здобиччю душогубів стали декілька тисяч грн, телефон та вудочка батька. Усе це вбивці без зайвих роздумів одразу ж здали у ломбард, погорівши на цьому.

– Телефон та вудку вони віднесли до ломбарду та здали на свої паспорти. Як тільки засвітився телефон, оперативна група одразу приїхала. Маючи паспортні дані цих виродків, за лічені години змогла їх затримати. Підозрювані у всьому зізналися! І на слідчому експерименті розповіли, як все сталося, – розповіла донька загиблого.

Рибалку, який став випадковою жертвою наркоманів, вже поховали. За люту розправу заради кайфу душогубам може загрожувати до 15 років в’язниці або навіть довічне ув’язнення. На час розслідування суд обох вже відправ за ґрати.