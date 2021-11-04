Топором по голове: во Львовской области мужчина убил мать на глазах у брата

В Стрыйском районе Львовской области сын убил 60-летнюю мать на глазах у брата с инвалидностью. 26-летний житель одного из сел трижды ударил женщину топором в зону затылка. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.

Соседи рассказывают, что 26-летний Юрий постоянно пьянствовал и избивал 60-летнюю Галину.

– Она все прощала. Он уйдет, его месяцами могло не быть, полгода. Он приедет, и дальше она его принимает и оденет… Он ее избивал не раз. И душил ее, и люди бежали. Он всегда говорил, что с мамой дело сделаю, – говорит соседка Ярослава.

В тот вечер мужчина в состоянии алкогольного опьянения стал ссориться с матерью. Во время конфликта он схватил топор и расправился с женщиной. Трагедия произошла на глазах у брата, прикованного к кровати.

Утром злоумышленник пошел в деревню просить о помощи. Он сказал односельчанам, будто вернулся домой и нашел окровавленное тело матери.

– Он пришел к нам и говорит: “Мама умерла”. Как умерла? Почему ты скорую не вызывал? – А там кровь. — Так почему скорую не вызвал? — А… Потому что это еще вчера вечером было, — рассказывает соседка Ярослава.

Позже сын признался в убийстве матери.

— Сын не сразу, но признался, что нанес удары матери именно он… обухом топора своей матери по голове умышленно, — заявила Ирина Охабская — следователь Николаевского отдела полиции Львовщины.

26-летнему Юрию сообщили о подозрении по ч.1 ст.115 (умышленное убийство). Решается вопрос об избрании меры пресечения. За убийство матери ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Брат, за которым ухаживала погибшая мать, остался без помощи. Мужчину с инвалидностью перевезли в психбольницу.

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