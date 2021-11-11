Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Происшествия

В Киеве горит СТО: до ближайшего источника воды более 1,5 км

Юля Захарченко редактор
В Киеве горит СТО: до ближайшего источника воды более 1,5 км

В Голосеевском районе Киеве вспыхнул огонь в двухэтажном здании станции технического обслуживания. Пламя разгорелось по меньшей мере на площадь около 200 кв. м.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, пожар начался в здании СТО, расположенном по адресу улица Бойчука, 45.

Ближайший источник водоснабжения расположен на расстоянии более 1,5 км, поэтому пожарные организовали прокладку дополнительных магистральных линий и подвоз жидкости, чтобы спасатели имели основные средства для тушения пожара.

Огонь не могут потушить более двух часов. Пламя локализовали на площади 200 кв. м, а его ликвидация продолжается. Информация о жертвах или пострадавших отсутствует.

Читайте
Лежала без сознания на полу: в Бобровице во время пожара чуть не погибла пенсионерка

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка