В Голосеевском районе Киеве вспыхнул огонь в двухэтажном здании станции технического обслуживания. Пламя разгорелось по меньшей мере на площадь около 200 кв. м.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, пожар начался в здании СТО, расположенном по адресу улица Бойчука, 45.

Ближайший источник водоснабжения расположен на расстоянии более 1,5 км, поэтому пожарные организовали прокладку дополнительных магистральных линий и подвоз жидкости, чтобы спасатели имели основные средства для тушения пожара.

Огонь не могут потушить более двух часов. Пламя локализовали на площади 200 кв. м, а его ликвидация продолжается. Информация о жертвах или пострадавших отсутствует.