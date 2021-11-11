У Голосіївському районі Києві спалахнув вогонь у двоповерховій будівлі станції технічного обслуговування. Полум’я розгорілося щонайменше на площу близько 200 кв. м.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, пожежа розпочалася у будівлі СТО, розташованій за адресою вулиця Бойчука, 45.

Найближче джерело водопостачання розташовано на відстані понад 1,5 км, тож вогнеборці організували прокладання додаткових магістральних ліній та підвезення рідини, щоб рятувальники мали основні засоби для гасіння пожежі.

Вогонь не можуть загасити понад дві години. Полум’я локалізували на площі 200 кв. м, а його ліквідація ще триває. Інформація про жертв чи постраждалих наразі відсутня.