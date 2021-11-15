В Харькове около 14.00 в районе улицы Академика Павлова 19-летняя девушка попала под трамвай, когда переходила рельсы в неустановленном для этого месте.

В результате наезда она получила тяжелые травмы, от которых умерла в больнице. Как сообщают местные СМИ, у нее были многочисленные телесные повреждения, среди которых черепно-мозговая травма и перелом ребер. Погибшая якобы была иностранной студенткой местного медицинского университета.

По данным полиции, девушка переходила рельсы в наушниках, поэтому не услышала звукового сигнала от водителя трамвая.

Решается вопрос об открытии производства по ч. 2 ст. 286 УКУ – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.