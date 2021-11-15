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Була у навушниках: у Харкові 19-річна дівчина загинула під колесами трамвая

Валентина Летяк редакторка стрічки
19-річна дівчина загинула під колесами трамвая

У Харкові близько 14.00 в районі вулиці Академіка Павлова 19-річна дівчина потрапила під трамвай, коли переходила колії у невстановленому для цього місці.

Внаслідок наїзду вона отримала тяжкі травми від яких померла у лікарні. Як повідомляють місцеві ЗМІ, у неї були численні тілесні ушкодження, серед яких черепно-мозкова травма та перелом ребер. Загибла нібито була іноземною студенткою місцевого медичного університету.

За даними поліції, дівчина переходила колії у навушниках, тому не почула звукового сигналу водія трамвая.

Вирішується питання щодо відкриття провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

19-річна дівчина загинула під колесами трамвая
19-річна дівчина загинула під колесами трамвая
19-річна дівчина загинула під колесами трамвая
19-річна дівчина загинула під колесами трамвая
19-річна дівчина загинула під колесами трамвая
19-річна дівчина загинула під колесами трамвая
Була у навушниках: у Харкові 19-річна дівчина загинула під колесами трамвая / 3 фотографии
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Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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