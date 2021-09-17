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Валентина Летяк |

В Одессе трамвай переехал пенсионерку: женщина погибла на месте

Трамвай в Одесі

Утром 17 сентября на улице Балковской в ​​Одессе трамвай наехал на пожилую женщину, которая неожиданно вышла на рельсы. Она мгновенно погибла.

Об этом сообщает КП Одессагорэлектротранс.

Трагедия произошла в 5.20. Водитель трамвая ехал из депо на свой маршрут, он пересек улицу Краснослободскую на зеленый сигнал светофора, и в этот момент пенсионерка внезапно вышла на рельсы.

Несмотря на экстренное торможение, столкновения не удалось избежать.

Водитель просто не видел пенсионерку, поскольку она была за электроопорой, которая ухудшала обзор.

Женщина контактировала с передней частью вагона и получила травмы, несовместимые с жизнью.

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Фото: Одесаміськелектротранс

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