В ожоговый центр городской клинической больницы Одессы с ожогами первой и второй степени госпитализировали 13-летнего школьника.

Парень травмировался во время попытки сделать селфи на крыше цистерны.

Электротоком контактной сети подростка поразило 14 ноября около 16.00 на станции Одесса-Восточная.

Первой о чрезвычайном происшествии узнала дежурная станции. Работница услышала специфический звук выключения вакуумного выключателя фидера №1 контактной сети.

Школьника с травмами нашли на обочине пути и сразу вызвали представителей Нацполиции, а также карету скорой помощи.

Железнодорожники в очередной раз напоминают детям и подросткам, что вагоны, локомотивы, ограждения, мосты и другие объекты не являются местом для развлечений и селфи.

– Напряжение контактной сети – 27,5 кВ. При приближении к проводу контактной сети ближе чем на два метра может возникнуть электрическая дуга с телом человека. Это грозит электротравмой с тяжелыми последствиями для здоровья, – отмечают в пресс-службе Одесской железной дороги.

Три месяца назад после поражения током во время пребывания на вагоне-цистерне в реанимационное отделение Самборской центральной районной больницы госпитализировали 14-летнюю девочку.

На момент прибытия спасателей ребенок находился в состоянии шока.

По предварительной версии представителей ГСЧС, девочка залезла на цистерну, чтобы сделать селфи.

Источник: Одесская железная дорога