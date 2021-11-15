До опікового центру міської клінічної лікарні Одеси з опіками першого та другого ступеня госпіталізували 13-річного школяра.

Хлопець травмувався під час спроби зробити селфі на даху цистерни.

Електрострумом контактної мережі підлітка вразило 14 листопада близько 16.00 на станції Одеса-Східна.

Першою про надзвичайну подію довідалась чергова станції. Працівниця почула специфічний звук вимкнення вакуумного вимикача фідера №1 контактної мережі.

Школяра із травмами знайшли на узбіччі колії й одразу викликали представників Нацполіції та карету швидкої допомоги.

Залізничники вкотре нагадують дітям та підліткам, що вагони, локомотиви, огорожі, мости та інші об’єкти не є місцем для розваг та селфі.

– Напруга контактної мережі – 27,5 кВ. При наближенні до дроту контактної мережі ближче ніж на два метри може виникнути електрична дуга із тілом людини. Це загрожує електротравмою із важкими наслідками для здоров’я, – наголошують у прес-службі Одеської залізниці.

Три місяці тому після ураження струмом під час перебування на вагоні-цистерні до реанімаційного відділення Самбірської центральної районної лікарні госпіталізували 14-річну дівчинку.

На момент прибуття рятувальників дитина перебувала в стані шоку.

За попередньою версією представників ДСНС, дівчинка залізла на цистерну, щоб зробити селфі.

Джерело: Одеська залізниця