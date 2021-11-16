Мошенники в Киеве обворовали пенсионеров на два миллиона гривен

Полиция Киева разоблачила банду, которая нажилась на пенсионерах на сумму, превышающую 2 млн гривен.

По данным Нацполиции, преступники под видом сотрудников Пенсионного фонда предлагали гражданам обменять деньги, которые якобы вышли из оборота, на новые.

Правоохранители разоблачили группировку, из которой двум участникам уже сообщили о подозрении в мошенничестве и краже.

В ходе обысков в домах фигурантов в Одесской области были изъяты сувенирные банкноты, списки с адресами жертв, телефоны и сим-карты, ноутбуки, украшения, банковские карты, боевой пистолет и патроны. Оружие было своровано преступниками в Луганской области.

О подозрении сообщено двум женщинам.

Наказание за преступления по ч. 4 ст. 185 и ч. 3, 4 ст. 190 УК Украины предусматривает до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Полиция выясняет, каким образом еще один фигурант дела — 40-летний одессит — заполучить оружие.

Мужчину отправили под домашний арест на время, пока ведется расследование.