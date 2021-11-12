Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Мир / Мировые новости

Полиция проверяет каждое авто: какая ситуация на границе Польши с Беларусью

Мирослава Прокопюк журналист Факти ICTV

Ситуация на польско-белорусской границе сейчас стабильная. В Польше военные не дают прорваться мигрантам, полиция пропускает только местных, проверяют каждый едущий туда и обратно автомобиль.

Известно, что около 30 попавших в ЕС из Беларуси мигрантов уже прибыли в Финляндию.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что режим Александра Лукашенко пытается дестабилизировать ситуацию в Европе, грубо используя мигрантов с Ближнего Востока. Поэтому ее войска в состоянии повышенной боеготовности.

Дуда отмечает, что Польша не может допустить незаконного пересечения своей границы. Если разрешить даже небольшому количеству мигрантов въехать нелегально, это приведет к непредсказуемым последствиям как для самой Польши, так и для ЕС.

– Десятки, а может и сотни тысяч людей, обманутых Лукашенко, штурмовали бы польскую границу. И это означало бы еще большее количество человеческих несчастий и трагедий, – подчеркнул президент Польши.

На самой границе количество мигрантов постоянно растет. В Совете нацбезопасности и обороны Украины называют цифру в 15 тыс. человек.

Читайте
Новый тип войны – премьер-министр Польши о кризисе на границе с Беларусью

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Белорусские силовики силой пытались вытолкать в Польшу группу нелегалов
Белорусские силовики силой пытались вытолкать в Польшу группу нелегалов
Может ли Украина выдворить нелегалов в Беларусь – ответ ГПСУ
Может ли Украина выдворить нелегалов в Беларусь – ответ ГПСУ
Усиливают защиту границы: как Украина готовится останавливать поток мигрантов из Беларуси
Усиливают защиту границы: как Украина готовится останавливать поток мигрантов из Беларуси
В Беларуси задержали чемпионку мира по фристайлу Романовскую
В Беларуси задержали чемпионку мира по фристайлу Романовскую
Сотни мигрантов и белорусские военные с гранатометами: что происходит на польской границе
Сотни мигрантов и белорусские военные с гранатометами: что происходит на польской границе
Лукашенко грозится перекрыть транзит газа в ЕС в ответ на новые санкции
Лукашенко грозится перекрыть транзит газа в ЕС в ответ на новые санкции
Литва отказалась пускать к себе мигрантов, ссылаясь на решение ЕСПЧ
Литва отказалась пускать к себе мигрантов, ссылаясь на решение ЕСПЧ
Новый тип войны – премьер-министр Польши о кризисе на границе с Беларусью
Новый тип войны – премьер-министр Польши о кризисе на границе с Беларусью
Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка