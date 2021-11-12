Полиция проверяет каждое авто: какая ситуация на границе Польши с Беларусью

Ситуация на польско-белорусской границе сейчас стабильная. В Польше военные не дают прорваться мигрантам, полиция пропускает только местных, проверяют каждый едущий туда и обратно автомобиль.

Известно, что около 30 попавших в ЕС из Беларуси мигрантов уже прибыли в Финляндию.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что режим Александра Лукашенко пытается дестабилизировать ситуацию в Европе, грубо используя мигрантов с Ближнего Востока. Поэтому ее войска в состоянии повышенной боеготовности.

Дуда отмечает, что Польша не может допустить незаконного пересечения своей границы. Если разрешить даже небольшому количеству мигрантов въехать нелегально, это приведет к непредсказуемым последствиям как для самой Польши, так и для ЕС.

– Десятки, а может и сотни тысяч людей, обманутых Лукашенко, штурмовали бы польскую границу. И это означало бы еще большее количество человеческих несчастий и трагедий, – подчеркнул президент Польши.

На самой границе количество мигрантов постоянно растет. В Совете нацбезопасности и обороны Украины называют цифру в 15 тыс. человек.

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